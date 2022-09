Giulia De Lellis diva a Venezia, il web la consacra: “Semplice ed elegante” (Di giovedì 8 settembre 2022) Giulia De Lellis Semplicemente divana al Festival di Venezia 2022 dove incanta tutti con il look. Il web la incorona: “Semplice ed elegante”. Giulia De Lellis non sbaglia un colpo e non delude le aspettative dei fan arrivando alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 in tutto il suo splendore. Per sbarcare a Venezia, l’influencer L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 8 settembre 2022)Dementena al Festival di2022 dove incanta tutti con il look. Il web la incorona: “ed”.Denon sbaglia un colpo e non delude le aspettative dei fan arrivando alla Mostra del Cinema di2022 in tutto il suo splendore. Per sbarcare a, l’influencer L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ineedalcool : Ma che bella Giulia De Lellis #Venezia79 - anitram______ : Perché nessuno parla di Giulia De Lellis, Cechu e Belen allo stesso tavolo? - Jes912 : Ragazzi seriamente: ma se non ci fossero gli influencer a #Venezia79 cosa cambierebbe? Servono davvero? Ok gli spon… - cipcipdlo567 : @____uvetta A me non piace e non piaceva nemmeno quello di Giulia. Troppi sbrilluccichii...ho preferito Sophie e la de lellis - nuvola_estiva : raga, ma perché nella descrizione c’è scritto “giulia de lellis”? #Venezia79 -