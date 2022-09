Canone Rai, grossa novità con le elezioni: cosa può cambiare (Di giovedì 8 settembre 2022) Ecco quali nuove prospettive possono presentarsi per il futuro dell’abbonamento TV dopo il voto delle politiche. Di cosa si tratta Sebbene l’attività di governo riguardi tutt’altro che l’ordinaria amministrazione, siamo sempre più vicino alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Gli effetti del Decreto Sostegni bis sono stati varati in forma di bonus mentre il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 8 settembre 2022) Ecco quali nuove prospettive possono presentarsi per il futuro dell’abbonamento TV dopo il voto delle politiche. Disi tratta Sebbene l’attività di governo riguardi tutt’altro che l’ordinaria amministrazione, siamo sempre più vicino allepolitiche del 25 settembre 2022. Gli effetti del Decreto Sostegni bis sono stati varati in forma di bonus mentre il L'articolo proviene da Consumatore.com.

simonet66898130 : @SecolodItalia1 che succede che nn lavorate +++ in tv a prezzi di mamma RAI x pagarvi il canone ci svuotate le tasc… - LCamiceria : @HoaraBorselli @Libero_official Prossimo titolo 'gli italiani hanno pagato il canone RAI x vedermi ballare e vincer… - martamacbeal : RT @Angie85__: Stavo pensando che se andassi a vivere sotto un ponte non dovrei pagare: Affitto Riscaldamento Luce Gas Canone Rai https://t… - Angie85__ : Stavo pensando che se andassi a vivere sotto un ponte non dovrei pagare: Affitto Riscaldamento Luce Gas Canone Rai… - facciolananna1 : La Rai sostiene comunque molto con il canone. Pensiamo alla maratona Telethon. È rimasta un pó indietro ma è serviz… -