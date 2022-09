Al via “Stile Libero”, la cultura dell'acqua secondo Gruppo Cap (Di giovedì 8 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – La cultura dell'acqua arriva a Milano e prende forma nella rassegna di appuntamenti Stile Libero, una serie di talk che apre ufficialmente al pubblico ARCA la nuova sede di Gruppo CAP in via Rimini, organizzati dall'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Si tratta di una serie di incontri gratuiti aperti a tutti, con filosofi, artisti, scrittori, ma anche chef e personaggi dello sport che affronteranno il tema dell'acqua, la risorsa più preziosa (e ricercata) dell'intero universo, raccontata di volta in volta da un punto di vista diverso che ne farà emergere aspetti ed elementi nuovi e sorprendenti. Elemento simbolico e fonte ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Laarriva a Milano e prende forma nella rassegna di appuntamenti, una serie di talk che apre ufficialmente al pubblico ARCA la nuova sede diCAP in via Rimini, organizzati dall'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integratoa Città metropolitana di Milano. Si tratta di una serie di incontri gratuiti aperti a tutti, con filosofi, artisti, scrittori, ma anche chef e personaggio sport che affronteranno il tema, la risorsa più preziosa (e ricercata)'intero universo, raccontata di volta in volta da un punto di vista diverso che ne farà emergere aspetti ed elementi nuovi e sorprendenti. Elemento simbolico e fonte ...

