Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2022 ore 09:15 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Viabilità DEL 07 SETTEMBRE 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’ARDEATINA; MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA MONTESPACCATO E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRONCO DI PENETRAZIONE: TRA IL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. TRAFFICO BLOCCATO ANCHE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN ENTRATA. SI STA FERMI PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. INFINE CODE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 settembre 2022)DEL 07 SETTEMBREORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’ARDEATINA; MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA MONTESPACCATO E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRONCO DI PENETRAZIONE: TRA IL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. TRAFFICO BLOCCATO ANCHE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN ENTRATA. SI STA FERMI PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. INFINE CODE ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Lavori in via delle Spighe, devia la 450 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Prenestina, tra via di Tor Sapienza e Porta Maggiore. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla circonvallazione Gianicolense, tra viale dei Colli Portuensi e Ospedale San Camillo-Forlanini. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Pinciana, tra via Ulisse Aldrovandi e via Vittorio Veneto - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Catania, tra via Tiburtina e via Forlì -

Viabilità Roma Regione Lazio del 07 - 09 - 2022 ore 08:45 VIABILITÀ DEL 07 SETTEMBRE 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA - ... Viabilità Roma Regione Lazio del 07 - 09 - 2022 ore 08:15 VIABILITÀ DEL 07 SETTEMBRE 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA - ... RomaDailyNews DEL 07 SETTEMBRE 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE- ...DEL 07 SETTEMBRE 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE- ... Viabilità Roma Regione Lazio del 05-09-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews