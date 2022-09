Vaccini Covid aggiornati Omicron, cosa dice l’ultima circolare (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – I Vaccini anti Covid ‘aggiornati’, i booster bivalenti di Pfizer e Moderna approvati dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), “sono raccomandati prioritariamente a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo”, la cosiddetta quarta dose, “in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa”, dunque over 60 e persone con elevata fragilità, “includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza”, e “a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo” o terza dose, “indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa”. E’ quanto si legge nella circolare del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Ianti’, i booster bivalenti di Pfizer e Moderna approvati dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), “sono raccomandati prioritariamente a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo”, la cosiddetta quarta dose, “in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa”, dunque over 60 e persone con elevata fragilità, “includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza”, e “a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo” o terza dose, “indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa”. E’ quanto si legge nelladel ...

