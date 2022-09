Uomini e Donne, Andrea Nicole parla della sua transizione: “La parte più complicata quando…” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Uomini e Donne : Andrea Nicole racconta il difficile ma liberatorio percorso di transizione e del suo rapporto con il giudizio degli altri dice: “Bisogna dare il giusto peso alle cose” Un volto noto di Uomini e Donne torna a raccontare del suo difficile percorso. L’ex tronista Andrea Nicole Conte ha risposto ad alcune domande su Instagram e ha raccontato della trasformazione che l’ha resa la donna che è oggi. Andrea Nicole ha raccontato che la cosa più difficile è stata prendere coscienza di cosa stava accadendo. Inizia così il suo racconto: “In realtà la parte più complicata è prendere coscienza di quello che realmente di vuole, di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 settembre 2022)racconta il difficile ma liberatorio percorso die del suo rapporto con il giudizio degli altri dice: “Bisogna dare il giusto peso alle cose” Un volto noto ditorna a raccontare del suo difficile percorso. L’ex tronistaConte ha risposto ad alcune domande su Instagram e ha raccontatotrasformazione che l’ha resa la donna che è oggi.ha raccontato che la cosa più difficile è stata prendere coscienza di cosa stava accadendo. Inizia così il suo racconto: “In realtà lapiùè prendere coscienza di quello che realmente di vuole, di ...

pfmajorino : Ma se #Meloni è così tanto dalla parte delle donne perchè ha fatto votare contro, al Parlamento europeo, la risol… - Agenzia_Ansa : Gli uomini risponderebbero meglio ai vaccini contro il Covid delle donne, almeno alla prima dose. Le pazienti di se… - ilriformista : “Per le donne avere #Meloni come premier non è una buona notizia. Ha votato contro la parità salariale tra uomini e… - UcsiSocial : #PensareilFuturo ad #AbunaMarioCornioli, che da 7 anni è un esempio nell’esperienza di accoglienza a profughi irach… - roberta_fasani : Non sono per la parità di diritti tra uomini e donne….. Io sono superiore #donne -