“Un Autunno Fa” | la ballad intensa e poetica di Giordana Angi

(Di mercoledì 7 settembre 2022) In uscita dal 21 settembre su tutte le piattaforme il nuovo singolo che anticipa l’uscita del quarto album in studio La cantautriceritorna con il nuovo singolo “UnFa”, disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 21 settembre. Il brano, già disponbile per il pre-order, anticipa l’uscita del quarto album in studio della cantante in uscita prossimamente. “Unfa la percepisco come una ballata struggente dalle sonorità essenziali, in cui ho eliminato il superfluo lasciando ciò che per me conta davvero, con l’obbiettivo di descrivere e immortalare l’emozione di un momento” – raccontaa proposito del nuovo brano. Una ballata emozionante e profonda, che arriva dritto al cuore degli ascoltatori. Dotata di grande talento e sensibilità,...

