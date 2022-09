Ultime Notizie Roma del 07-09-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 settembre 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovata era ascolto da Francesco Vitale la guerra in Ucraina giunge al 96esimo giorno Putin Alza la voce Torna alle sanzioni imposte dei paesi occidentali in Russia costituiscono una minaccia il mondo intero la qualità della vita delle persone in Europa viene sacrificata per preservare la dittatura negli Stati Uniti negli affari mondiali presidente russo Lancia poi un avvertimento anche sul delicatissimo tema alimentare dovremo limitare l’export di grano dal Ucraina Europa questione visti al momento sono stati messi circa milioni documenti e cittadini russi e in seguito alle nuove linee guida che la Commissione Europea pubblica ea breve sarà possibile per gli Stati membri esaminarli intanto gazprom valuta l’opportunità di accelerare reindirizzamento delle forniture di gas Dove stai Stai on-line attacca Putin manipola il mercato del ...