Ultime Notizie – Mostra Venezia | Salvini | “Bellissimo documentario su Zeffirelli”

"E' un Bellissimo documentario". Lo ha detto Matteo Salvini dopo aver assistito alla prima proiezione di "Franco Zeffirelli, conformista ribelle", il docufilm della regista Anselma Dell'Olio, presentato oggi pomeriggio in concorso nella sezione Venezia Classici alla 79esima Mostra internazionale d'arte cinematografica. L'opera è prodotta da Francesca Verdini, la fidanzata del leader della Lega. Salvini si è complimentato con Anselma Dell'Olio e poi ha detto a Francesca Verdini: "Brava amore". Parlando del regista Franco Zeffirelli, Salvini, interpellato dall'Adnkronos, ha detto che è stato "un genio, non sempre sufficientemente apprezzato in patria, come altri grandi non allineati".

