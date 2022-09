Supplenze: GPS esaurite a Siena e nomine da graduatorie di istituto. Ecco per quali classi di concorso (Di mercoledì 7 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: liberatoria dell'Ufficio Scolastico di Siena per l'attribuzione di posti al 31 agosto o 30 giugno che non è stato possibile attribuire da GPS perché le graduatorie sono esaurite con il turno dell'algoritmo. Ecco per quali classi di concorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 settembre 2022)anno scolastico 2022/23: liberatoria dell'Ufficio Scolastico diper l'attribuzione di posti al 31 agosto o 30 giugno che non è stato possibile attribuire da GPS perché lesonocon il turno dell'algoritmo.perdi. L'articolo .

infoitinterno : Caos supplenze, tra punteggi errati e ritardi nelle nomine da Gps - scuolainforma : Supplenze 2022/23, tabella aggiornate disponibilità per nomine da GPS (Nota AT Milano) - MauroATP : Stanno uscendo le assegnazioni GPS per le supplenze in Lombardia! Ci hanno messo solo una settimana di ritardo...… - USR_Sicilia : Avviso GPS - pubblicazione date nomine supplenze a.s. 2022-23 - sabrimaestri86 : Imperversa il caos nella #scuola . 'Tutti in cattedra il 1° settembre' aveva detto il #ministrobianchi . E invece i… -