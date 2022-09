Studia le aree del cervello coinvolte nella percezione del tempo e dello spazio e fa da cavia agli esperimenti del suo team

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Domenica Bueti, nata a Scilla (Reggio Calabria) 48 anni fa, insegna neuroscienze cognitive alla Sissa (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) a Trieste, dove dirige il Time Perception Laboratory. Per le sue ricerche ha ricevuto un finanziamento di 2 milioni di euro dalla UE e oggi coordina 13 scienziati di varie nazioni. Dopo la laurea in Psicologia a Padova e un PhD in Neuroscienze Cognitive a Roma ha fatto ricerca a Londra e a Losanna per trasferirsi infine a Trieste. Domenica Bueti allo studio delumano Ore 6.30 «Avendo due bambini mi alzo prima di loro per preparare le colazioni. E mi concedo mezz’ora per me stessa: guardo dalla finestra Trieste che si risveglia e mentre bevo il caffè – con pane tostato e marmellata – ascolto musica. È un bel modo di iniziare la giornata. Dopo sveglio i bambini, mi dedico a loro e poi li porto a ...