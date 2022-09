Sampdoria, conti in regola grazie all’ottimo lavoro di Faggiano sul mercato: il punto (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Sampdoria ha rimesso a posto i conti e l’ha fatto grazie all’ottimo lavoro sul mercato di Daniele Faggiano La Sampdoria ha rimesso a posto i conti e l’ha fatto grazie all’ottimo lavoro sul mercato di Daniele Faggiano. Giusto o sbagliato le casse dei blucerchiati a giugno non permettevano di fare grossi investimenti, anzi tutt’altro. Le mosse del diesse sono state in primis valutare le offerte per i giocatori che avrebbero potuto lasciare Genova. Damsgaard e Thorsby in primis e a seguire anche gli scontenti Bonazzoli e Candreva, quest’ultimo legato alla Sampdoria anche da un contratto troppo oneroso. Situazione simile a quella di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Laha rimesso a posto ie l’ha fattosuldi DanieleLaha rimesso a posto ie l’ha fattosuldi Daniele. Giusto o sbagliato le casse dei blucerchiati a giugno non permettevano di fare grossi investimenti, anzi tutt’altro. Le mosse del diesse sono state in primis valutare le offerte per i giocatori che avrebbero potuto lasciare Genova. Damsgaard e Thorsby in primis e a seguire anche gli scontenti Bonazzoli e Candreva, quest’ultimo legato allaanche da un contratto troppo oneroso. Situazione simile a quella di ...

