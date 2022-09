Rublev-Tiafoe oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Us Open 2022 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Andrey Rublev affronterà Frances Tiafoe in occasione dei quarti di finale degli Us Open 2022. Match dall’enorme posta in palio a Flushing Meadows, dove uno tra Rublev e Tiafoe raggiungerà la prima semifinale slam della sua carriera. Il russo è reduce da una bella vittoria ai danni di Norrie, ma l’osservato speciale sarà ovviamente l’americano, unico tennista capace di sconfiggere Rafa Nadal in un major nel 2022. Parità assoluta nei precedenti (1-1) e nelle quote dei bookmakers. Match in cui può succedere di tutto e, proprio per questo da non perdere. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Il confronto tra Tiafoe e Rublev è in programma oggi, mercoledì 7 settembre come secondo match dalle ore 18 italiane sull’Arthur ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Andreyaffronterà Francesin occasione dei quarti di finale degli Us. Match dall’enorme posta in palio a Flushing Meadows, dove uno traraggiungerà la prima semifinale slam della sua carriera. Il russo è reduce da una bella vittoria ai danni di Norrie, ma l’osservato speciale sarà ovviamente l’americano, unico tennista capace di sconfiggere Rafa Nadal in un major nel. Parità assoluta nei precedenti (1-1) e nelle quote dei bookmakers. Match in cui può succedere di tutto e, proprio per questo da non perdere. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Il confronto traè in programma, mercoledì 7 settembre come secondo match dalle ore 18 italiane sull’Arthur ...

