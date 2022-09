Roma | si avvicina il rientro di Zaniolo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Siper lail momento in cui potrà contare di nuovo su Nicolò: il giallorosso ha lavorato oggi senza tutore Procede in casail recupero di Nicolòdopo l’infortunio alla spalla. Il giallorosso, che qualche giorno fa ha detto di poter rientrare nel giro di una settimana o poco più è sempre più vicino al suo ritorno in campo. Nella sessione odierna di allenamento, l’attaccante ha lavorato da solo rispetto al gruppo, ma senza il tutore per la spalla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere Roma

ROMA (ITALPRESS) – "Si avvicina l'autunno e dobbiamo essere pronti ad affrontare il Covid-19 che rappresenta ancora una sfida. I ...Si avvicina per la Roma il momento in cui potrà contare di nuovo su Nicolò Zaniolo: il giallorosso ha lavorato oggi senza tutore Procede in casa Roma il recupero di Nicolò Zaniolo dopo l'infortunio al ...