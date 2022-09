Robbie Williams contro Damon Albarn: “Fatti un po**ino da solo”, cos’è successo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Perché tanta rabbia da parte di Robbie Williams contro Damon Albarn? C’entra Taylor Swift, ma l’espressione al vetriolo usata dall’ex Take That nei confronti del collega e conterraneo non è l’unica. La voce di Feel è stata ascoltata dalla redazione di NME in occasione del lancio del nuovo album XXV atteso per venerdì 9 settembre. Dopo i convenevoli consumati sulla qualità del disco, le fonti di ispirazione e i contenuti, Robbie Williams si accende dopo aver sentito il nome di Damon Albarn, frontman dei Gorillaz e dei Blur. La colpa di Albarn è quella di aver detto la sua su Taylor Swift in un’intervista al Los Angeles Times. Al cantautore era stato chiesto di dire la sua sulla popstar di Folklore e su Billie ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Perché tanta rabbia da parte di? C’entra Taylor Swift, ma l’espressione al vetriolo usata dall’ex Take That nei confronti del collega e conterraneo non è l’unica. La voce di Feel è stata ascoltata dalla redazione di NME in occasione del lancio del nuovo album XXV atteso per venerdì 9 settembre. Dopo i convenevoli consumati sulla qualità del disco, le fonti di ispirazione e i contenuti,si accende dopo aver sentito il nome di, frontman dei Gorillaz e dei Blur. La colpa diè quella di aver detto la sua su Taylor Swift in un’intervista al Los Angeles Times. Al cantautore era stato chiesto di dire la sua sulla popstar di Folklore e su Billie ...

