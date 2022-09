Riforma della Costituzione | Letta apre ma il cuore non si tocca

M_gabanelli : La Meloni ha costruito il suo consenso perché contro la Ue, la riforma del catasto, concorrenza, l’aborto, i diritt… - Mov5Stelle : ? CANCELLAZIONE DEFINITIVA DELL’IRAP Alleggerimento e semplificazione fiscale sono le coordinate della nostra prop… - marattin : Il sistema della riscossione va profondamente riformato. Proseguire sull’investimento nel fisco digitale (accompagn… - BowditchRoman : RT @AndreaRoventini: Il sistema fiscale italiano ha un bisogno urgente di una riforma. Inoltre, il 5% più ricco degli italiani paga un'aliq… - Oxhine : RT @AndreaRoventini: Il sistema fiscale italiano ha un bisogno urgente di una riforma. Inoltre, il 5% più ricco degli italiani paga un'aliq… -

... oggi basato su un meccanismo marginale che costringe gli acquirenti all'ingrosso a pagare tutta l'energia al prezzofonte più cara (il gas),che è annunciata dalla Commissione per ...Le proteste generalizzate in attesa. 'Dal vologazza a Corrado ', e non sono stati troppi quelli che si sono raccapezzati nei meandri del quizzone criticatissimo. Ma alla fine ...Nei giorni dei test di ammissione gli studenti chiedono di 'eliminare la discriminazione' mentre le Regioni denunciano la grave carenza di medici ...Pubblichiamo dal segretario generale provinciale FSP Polizia di Stato Alessio Edoardo "Lanciamo l’allarme rispetto alla recrudescenza e all’arroganza di atteggiamenti oppositivi,oltraggiosi e perico ...