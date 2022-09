Pino Bicchielli Noi Moderati | “Superare meccanismo del test d’accesso per selezione sui meriti”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Poco più di 15.000 posti disponibili per più di 65.000 aspiranti dottori: il tutto deciso in 100 minuti sulla base di 60 quesiti a risposta multipla. In gioco non è solo il futuro di questi studenti ma la qualità del sistema sanitario. Lo abbiamo visto con la pandemia: i medici sono il primo argine alla sicurezza della popolazione. Una classe medica qualificata e quantitativamente adeguata è fondamentale sia per migliorare l’offerta del servizio pubblico sanitario, soprattutto al sud di pari passo con gli investimenti per l’adeguamento delle infrastrutture, sia per rafforzare la resilienza del sistema Paese. È necessarioildeld’ingresso e introdurre un sistema dimeritocratico che contemperi la possibilità di valorizzare gli studenti meritevoli con l’esigenza di garantire una ...