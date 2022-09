Paura a Roma, mamma e figlio finiscono in Ospedale: travolti da un’auto all’incrocio a San Basilio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Attimi di Paura ieri mattina a Roma dove una mamma, che si trovava con il figlio piccolo, è stata investita da un’auto nella zona di San Basilio. Entrambi, a seguito dell’impatto, sono stati trasportati in Ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale. mamma e figlio investiti in Via del Casale di San Basilio E’ successo ieri mattina, martedì 6 settembre 2022, in corrispondenza dell’intersezione con Via Tiburtina. La donna, una cittadina nigeriana di 34 anni, si trovava in compagnia del figlioletto quando un’auto (un’Audi A6 guidata da un 31enne) – in una dinamica tuttora in fase di accertamento – è sopraggiunta e li ha investiti. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Attimi diieri mattina adove una, che si trovava con ilpiccolo, è stata investita danella zona di San. Entrambi, a seguito dell’impatto, sono stati trasportati in. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale diCapitale.investiti in Via del Casale di SanE’ successo ieri mattina, martedì 6 settembre 2022, in corrispondenza dell’intersezione con Via Tiburtina. La donna, una cittadina nigeriana di 34 anni, si trovava in compagnia delletto quando(un’Audi A6 guidata da un 31enne) – in una dinamica tuttora in fase di accertamento – è sopraggiunta e li ha investiti. Leggi anche: ...

