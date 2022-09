Pamela Prati parlerà di Mark Caltagirone al GFVip, l’accordo con Signorini (Di mercoledì 7 settembre 2022) Pamela Prati sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Un corteggiamento reciproco che quest’anno si è potuto finalmente concretizzare. “Perché ho accettato? Perché il? GFVip? ti spinge a supera­re le inevitabili di­fficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti”. – Le sue parole al settimanale Chi – “Cercherò i miei spazi anche perché sono una sign­ora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche ne­lla Casa. Sono passa­ti sei anni dalla mia prima partecipazio­ne al? GF Vip, sono cambiata”. E ancora: “Non so chi siano gli altri concorrenti, c’è segreto su tutt­o. Sarebbe bello ved­ere una storia d’amo­re fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più con­sapevole, ma deve va­lerne la pena. Se tr­ovassi l’amore farei un bel regalo ad Al­fonso ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 settembre 2022)sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso. Un corteggiamento reciproco che quest’anno si è potuto finalmente concretizzare. “Perché ho accettato? Perché il?? ti spinge a supera­re le inevitabili di­fficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti”. – Le sue parole al settimanale Chi – “Cercherò i miei spazi anche perché sono una sign­ora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche ne­lla Casa. Sono passa­ti sei anni dalla mia prima partecipazio­ne al? GF Vip, sono cambiata”. E ancora: “Non so chi siano gli altri concorrenti, c’è segreto su tutt­o. Sarebbe bello ved­ere una storia d’amo­re fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più con­sapevole, ma deve va­lerne la pena. Se tr­ovassi l’amore farei un bel regalo ad Al­fonso ...

