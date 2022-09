Napoli-Liverpool 3-0 all’intervallo. Reti di Anguissa e Simeone (VIDEO) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Napoli domina contro il Liverpool al Maradona sul finire del primo tempo. Il Napoli va a segno altre due volte, dopo il rigore realizzato da Zielinski, sempre protagonista Kvara anche se non piglia le Reti Ci pensano prima Anguissa con Kvara che recupera palla a Gomez e appoggia per Anguissa sul lato corto dell’area che va in uno-due verticale con Zielinski. Davanti ad Alisson, da posizione un po’ defilata, decide comunque di calciare e beffa Alisson sul primo palo! Poi tocca al Cholito Simeone alla sua gara di esordio. Ancora un’azione strepitosa di Kvaratskhelia che ubriaca Gomez e mette al centro un cioccolatino per Simeone che a porta vuota fa 3-0. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ildomina contro ilal Maradona sul finire del primo tempo. Ilva a segno altre due volte, dopo il rigore realizzato da Zielinski, sempre protagonista Kvara anche se non piglia leCi pensano primacon Kvara che recupera palla a Gomez e appoggia persul lato corto dell’area che va in uno-due verticale con Zielinski. Davanti ad Alisson, da posizione un po’ defilata, decide comunque di calciare e beffa Alisson sul primo palo! Poi tocca al Cholitoalla sua gara di esordio. Ancora un’azione strepitosa di Kvaratskhelia che ubriaca Gomez e mette al centro un cioccolatino perche a porta vuota fa 3-0. L'articolo ilsta.

PrimeVideoIT : 3-0 per il Napoli. Lo riscrivo, perché magari mi convinco e vi convinco: 3-0 per il Napoli. Anche con un rigore sba… - CB_Ignoranza : I giocatori del Liverpool hanno preso così tanto alla lettera il comunicato sull’evitare di visitare Napoli che non… - sscnapoli : ?? Napoli-Liverpool 1-2. Sconfitta di misura per gli azzurrini di mister Frustalupi nel primo match stagionale della… - mauriziocanetta : Siamo piuttosto devastati. Sembriamo il Liverpool a Napoli. #amala - Moixus1970 : RT @fanpage: La favola del Cholito Simeone: segna al debutto in Champions dopo appena 3 minuti in Napoli-Liverpool e scoppia in lacrime. A… -