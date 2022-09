Mozambico, uccisa una suora italiana in un attentato alla missione: due preti friulani e salvi dopo la fuga (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una suora missionaria, suor Maria De Coppi, è stata uccisa in un attentato nella città di Chipene, nel nord del Mozambico. Allo scontro sono invece sopravvissuti due sacerdoti, don Lorenzo Vignadel e don Lorenzo Fabbro. Ne dà notizia il Centro missionario Concordia-Pordenone, che gestiva la missione nello stato dell’africa centrale. «Don Lorenzo e don Loris sono vivi! Ringraziamo Dio! I ribelli hanno assaltato la missione, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto è stata uccisa durante l’agguato. Tutti i sopravvissuti sono adesso in fuga verso Nacala». Questo è quanto si legge nel post di Facebook sulla pagina del centro. Secondo le ricostruzioni l’attentato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) Unamissionaria, suor Maria De Coppi, è statain unnella città di Chipene, nel nord del. Allo scontro sono invece sopravvissuti due sacerdoti, don Lorenzo Vignadel e don Lorenzo Fabbro. Ne dà notizia il Centro missionario Concordia-Pordenone, che gestiva lanello stato dell’africa centrale. «Don Lorenzo e don Loris sono vivi! Ringraziamo Dio! I ribelli hanno assaltato la, dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto è statadurante l’agguato. Tutti i sopravvissuti sono adesso inverso Nacala». Questo è quanto si legge nel post di Facebook sulla pagina del centro. Secondo le ricostruzioni l’...

