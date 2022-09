Mauro Pitzalis, ecco cosa si sa del 31enne scomparso a fine agosto (Di mercoledì 7 settembre 2022) da Nurri, una località del sud della Sardegna Di Mauro Pitzalis non si hanno più notizie dallo scorso 31 agosto. Le indagini sulla sua scomparsa sono partite in maniera ufficiale il 2 settembre, dopo la denuncia presentata presso la stazione dei Carabinieri di Nurri, una località a sud della Sardegna. Mauro Pitzalis ha 31 anni e lavora in una ditta che produce grondaie a Orroli. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Pitzalis condurrebbe una vita normale, nulla che avrebbe potuto condurre a situazioni di pericolo. Secondo quanto emerso fino ad ora, nonostante il forte riservo sulle indagini, l’auto dello scomparso è stata rinvenuta chiusa presso una strada secondaria del paese, mentre il cellulare è stato localizzato per l’ultima volta presso la casa cantoniera di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) da Nurri, una località del sud della Sardegna Dinon si hanno più notizie dallo scorso 31. Le indagini sulla sua scomparsa sono partite in maniera ufficiale il 2 settembre, dopo la denuncia presentata presso la stazione dei Carabinieri di Nurri, una località a sud della Sardegna.ha 31 anni e lavora in una ditta che produce grondaie a Orroli. Secondo quanto riportato da Fanpage.it,condurrebbe una vita normale, nulla che avrebbe potuto condurre a situazioni di pericolo. Secondo quanto emerso fino ad ora, nonostante il forte riservo sulle indagini, l’auto delloè stata rinvenuta chiusa presso una strada secondaria del paese, mentre il cellulare è stato localizzato per l’ultima volta presso la casa cantoniera di ...

361_magazine : Mauro Pitzalis, ecco cosa si sa del 31enne scomparso a fine agosto - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Sono ore di grande apprensione per la scomparsa di Mauro Pitzalis - sardanews : Angoscia per Mauro Pitzalis, il 31enne di Nurri sparito nel nulla: “Speriamo di trovarlo vivo”… - violinaia : RT @fanpage: Sono ore di grande apprensione per la scomparsa di Mauro Pitzalis - fanpage : Sono ore di grande apprensione per la scomparsa di Mauro Pitzalis -