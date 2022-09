LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: partita la diciassettesima frazione, ritirati Roglic, Conca e Coquard (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA DELLA Vuelta DOPO IL RITIRO DI Roglic PRIMOZ Roglic SI RITIRA 13.32 Prova l’attacco l’irlandese Ryan Mullen (BORA-hansgrohe). 13.28 Ecco i corridori prima di intraprendere il percorso di trasferimento: @charlylopezph #LaVuelta22 pic.twitter.com/ZualLX41Rf — La Vuelta (@laVuelta) September 7, 2022 13.24 Ci prova subito il belga Thomas De Gendt (Lotto Soudal) ma reagisce prontamente il gruppo. 13.20 Raggiunto il chilometro zero, al via la tappa odierna della Vuelta a España 2022! 13.19 Problemi nel tratto di trasferimento per il belga Louis Vervaeke (Quick-Step Alpha Vinyl Team) e per il neozelandese ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA DELLADOPO IL RITIRO DIPRIMOZSI RITIRA 13.32 Prova l’attacco l’irlandese Ryan Mullen (BORA-hansgrohe). 13.28 Ecco i corridori prima di intraprendere il percorso di trasferimento: @charlylopezph #La22 pic.twitter.com/ZualLX41Rf — La(@la) September 7,13.24 Ci prova subito il belga Thomas De Gendt (Lotto Soudal) ma reagisce prontamente il gruppo. 13.20 Raggiunto il chilometro zero, al via laodierna della! 13.19 Problemi nel tratto di trasferimento per il belga Louis Vervaeke (Quick-Step Alpha Vinyl Team) e per il neozelandese ...

