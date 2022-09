La nuova truffa di phishing che parte da un DM di Twitter inviato da un presunto “Support”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Le vie delsono infinite. E non riguardano soltanto le mail, gli sms, i messaggi su WhatsApp. Ultimamente, si assiste sempre più spesso all’utilizzo dei messaggi privati sui social network (i DM su Instagram, ad esempio) per veicolare link pericolosi che, se seguiti dai malcapitati utenti, possono portare a conseguenze gravi dal punto di vista della privacy. Adesso c’è una campagna disuche sfrutta, ancora una volta, il meccanismo del link diffuso attraverso DM. Saranno le modalità di comunicazione che stanno cambiando, sarà il moltiplicarsi (paradossalmente) di messaggi collegati alla sicurezza degli account: fatto sta che utilizzare i social network per questi tentativi dista diventando una costante sempre più utilizzata daitori. LEGGI ANCHE > Una ...

Cyber Security 360

