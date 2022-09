Jeep Wrangler - A spasso con licona (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lo spasso è una componente fondamentale del rapporto con l'auto, perché dimostra che la ragionevolezza ha un valore relativo. Lo "spasso", del resto, è vita che è bello ritrovare toccandola con mano anche - e proprio - attraverso l'auto. Ci sono una montagna di ottime ragioni irrazionali per amare le macchine: le forme, il colore, l'odore, le sensazioni che trasmettono. La velocità. E molto altro come la guida, la manifattura, la storia. Insomma: un'automobile sa come essere caleidoscopio emozionale e in tutto questo la Jeep Wrangler ha la capacità di farti convivere con lei con spensieratezza. E la certezza di non avere un limite invalicabile. Poter andare ovunque, insomma. Promessa d'avventura continua. spasso. Ma quale città. Non sto per dire che riderete come matti tutte le volte che alle sette del ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 7 settembre 2022) Loè una componente fondamentale del rapporto con l'auto, perché dimostra che la ragionevolezza ha un valore relativo. Lo "", del resto, è vita che è bello ritrovare toccandola con mano anche - e proprio - attraverso l'auto. Ci sono una montagna di ottime ragioni irrazionali per amare le macchine: le forme, il colore, l'odore, le sensazioni che trasmettono. La velocità. E molto altro come la guida, la manifattura, la storia. Insomma: un'automobile sa come essere caleidoscopio emozionale e in tutto questo laha la capacità di farti convivere con lei con spensieratezza. E la certezza di non avere un limite invalicabile. Poter andare ovunque, insomma. Promessa d'avventura continua.. Ma quale città. Non sto per dire che riderete come matti tutte le volte che alle sette del ...

lifestyleblogit : Debutta in Italia la nuova Jeep Wrangler Moab - - asteMattonicini : - passeggiarsi : @irafunesta_ In città da me ho visto scene così con un jeep wrangler al posto dell'elicottero c'è gente con un disp… - ClubAlfaIt : #Jeep Wrangler 4xe: ecco la promo con zero rate mensili per 24 mesi #JeepWrangler #PromozioniAuto - asteMattonicini : -

Jeep Wrangler - A spasso con l'icona Insomma: un'automobile sa come essere caleidoscopio emozionale e in tutto questo la Jeep Wrangler ha la capacità di farti convivere con lei con spensieratezza. E la certezza di non avere un limite ... Jeep, nel video teaser un misterioso modello - FormulaPassion.it Proprio la griglia infatti sembra essere maggiorata e più squadrata rispetto a quella che dovrebbe chiamarsi Jeep Jeepster così come il posteriore, molto simile alla Wrangler 4xe. Non è chiaro se si ... Quattroruote Tutte le Jeep del Jeepers Meeting: marce corte, gomme sporche! Ebbene, si c'eravamo anche noi al raduno di Jeep di Maggiora, dove centinaia di appassionati con le loro Willys, CJ, Wrangler, Cherokee e tutti gli altri leggendari modelli si sono sfidati in lavori m ... A spasso con l’icona Alla vigilia del nuovo corso della Casa, che sarà svelato domani con nuovi modelli pronti a sfidare il mercato, torniamo sulla fuoristrada per immergerla nella vita di tutti i giorni. E (ri)scoprire l ... Insomma: un'automobile sa come essere caleidoscopio emozionale e in tutto questo laha la capacità di farti convivere con lei con spensieratezza. E la certezza di non avere un limite ...Proprio la griglia infatti sembra essere maggiorata e più squadrata rispetto a quella che dovrebbe chiamarsiJeepster così come il posteriore, molto simile alla4xe. Non è chiaro se si ... Jeep Wrangler: a spasso con l’icona - Quattroruote.it Ebbene, si c'eravamo anche noi al raduno di Jeep di Maggiora, dove centinaia di appassionati con le loro Willys, CJ, Wrangler, Cherokee e tutti gli altri leggendari modelli si sono sfidati in lavori m ...Alla vigilia del nuovo corso della Casa, che sarà svelato domani con nuovi modelli pronti a sfidare il mercato, torniamo sulla fuoristrada per immergerla nella vita di tutti i giorni. E (ri)scoprire l ...