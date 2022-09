Inter-Bayern Monaco 0-2, Inzaghi: “Siamo entrati in campo contratti” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Siamo entrati in campo contratti, poi abbiamo trovato una squadra straordinaria e in questo momento tra le più forti in Europa. Dopo il primo gol, in cui dovevamo far meglio a livello di squadra, abbiamo creato tante situazioni ma sbagliato l’ultimo passaggio. Serviva la partita perfetta e non c’è stata”. Questa l’analisi di Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bayern Monaco in Champions League. “Dovevamo coprire la palla, poi Sané fa un grandissimo gol ma noi dovevamo fare meglio – ripete Inzaghi a Sky Sport a proposito della prima rete – Non ricordo grandissime parate di Onana, ma dovevamo essere più bravi nelle letture”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “in, poi abbiamo trovato una squadra straordinaria e in questo momento tra le più forti in Europa. Dopo il primo gol, in cui dovevamo far meglio a livello di squadra, abbiamo creato tante situazioni ma sbagliato l’ultimo passaggio. Serviva la partita perfetta e non c’è stata”. Questa l’analisi di Simonedopo la sconfitta dell’contro ilin Champions League. “Dovevamo coprire la palla, poi Sané fa un grandissimo gol ma noi dovevamo fare meglio – ripetea Sky Sport a proposito della prima rete – Non ricordo grandissime parate di Onana, ma dovevamo essere più bravi nelle letture”. SportFace.

