Infortunio Osimhen | problema muscolare per l' attaccante del Napoli

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Fuori dopo 40' di- Liverpool Victorper un. Il nigeriano si è fermato dopo aver corso per tutti e quaranta i minuti e aver messo in seria difficoltà la difesa ...

Al posto diè entrato Giovanni Simeone , che poco dopo ha anche segnato il gol del 3 - 0 su assist di Kvaratskhelia ......Si è fermato ancora Victor: il nigeriano ha dovuto alzare bandiera bianca dopo che aveva stretto i denti per esserci contro il Liverpool, ma ha sbagliato un rigore e ha subito un...Primo tempo grandioso della squadra di Spalletti contro il Liverpool, che si è ritrovato sotto dopo soli 5' e non ci ha capito più nulla, almeno per quanto riguarda una fase difensiva in netta diffico ...Serata magica al 'Maradona', per lo meno nei primi 45'. La festa rischia di essere rovinata però dallo stop di Osimhen ...