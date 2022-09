Harry e Meghan accolti come star dalla folla di fan in Germania (Di mercoledì 7 settembre 2022) I duchi di Sussex, il principe Harry e la consorte Meghan Markle, sono stati accolti come delle star da una folla di fan a Duesseldorf, capitale del Land occidentale tedesco Nordreno Westfalia, un'anteprima degli Invictus Games 2023, competizione sportiva creata nel 2014 dal secondogenito di Carlo e Diana.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/Harry-e-Meghan-accolti-come-star-dalla-folla-di-fan-in-Germania 20220906 video 18384760.mp4"/videoUna competizione inizialmente riservata ai combattenti feriti nel conflitto in Afghanistan, poi estesa a tutti i soldati colpiti nelle operazioni militari. Nelle ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 settembre 2022) I duchi di Sussex, il principee la consorteMarkle, sono statidelleda unadi fan a Duesseldorf, capitale del Land occidentale tedesco Nordreno Westfalia, un'anteprima degli Invictus Games 2023, competizione sportiva creata nel 2014 dal secondogenito di Carlo e Diana.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/-e--di-fan-in-20220906 video 18384760.mp4"/videoUna competizione inizialmente riservata ai combattenti feriti nel conflitto in Afghanistan, poi estesa a tutti i soldati colpiti nelle operazioni militari. Nelle ...

