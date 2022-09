Elezioni: Renzi, 'Letta dominato dal rancore sta distruggendo il Pd' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Il Pd archivia il JobsAct (che ha creato 1.273.000 posti di lavoro, dei quali la metà a tempo indeterminato) e sposa il reddito di cittadinanza. Amici riformisti: come fate a votare il Pd? Se vi piacciono queste idee, potete votare direttamente i grillini. Enrico Letta mi attacca tutti i giorni, ma non si rende conto che fare una campagna elettorale dominato dal rancore personale verso di me sta distruggendo il Pd. Contento lui, contenti tutti". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Il Pd archivia il JobsAct (che ha creato 1.273.000 posti di lavoro, dei quali la metà a tempo indeterminato) e sposa il reddito di cittadinanza. Amici riformisti: come fate a votare il Pd? Se vi piacciono queste idee, potete votare direttamente i grillini. Enricomi attacca tutti i giorni, ma non si rende conto che fare una campagna elettoraledalpersonale verso di me stail Pd. Contento lui, contenti tutti". Così Matteonella enews.

