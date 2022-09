Difendere davvero il consumatore

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il «registro pubblico delle opposizioni» alle telefonate spam è un’occasione persa. L’unica legge da fare a tutela delè quella che prevede il divieto di stipulare un contratto con la chiamata di un call center. Come credo molti di voi, per anni sono stato vittima delle cosiddette «telefonate spam», ovvero di quelle chiamate da parte dei call center che, nei momenti più inopportuni, cioè nella pausa pranzo, la sera o il sabato mattina, cercano di convincerti a cambiare gestore telefonico, a provare la nuova offerta «studiata apposta per te» di gas e luce e così via. Quasi sempre ho opposto un cortese rifiuto, usando la formula «mi scusi, ma sono in riunione». Il telefonista, che credo abbia una qualche forma di incentivo legata ai successi conseguiti o per lo meno ai minuti che l’utente dedica alla proposta, spesso rilancia, chiedendo a quale ora può ...

