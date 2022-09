Di Maio, Salvini e Conte flirtano con Putin. Letta: ci opporremo in tutti modi a presidenzialismo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tiene banco la proposta della leader di Fdi Giorgia Meloni di una Bicamerale per aprire un dibattito sul presidenzialismo e la polemica sull’influenza della Russia nella campagna elettorale italiajna Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tiene banco la proposta della leader di Fdi Giorgia Meloni di una Bicamerale per aprire un dibattito sule la polemica sull’influenza della Russia nella campagna elettorale italiajna

matteorenzi : Il reddito di cittadinanza raccontato ai ragazzi. La destra difende il reddito che ha votato con Salvini, la sinist… - matteorenzi : Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Po… - ItaliaViva : Un piccolo tutorial per il voto del #25settembre: - chi vota per la destra, vota Meloni e Salvini ?? - chi vota la s… - FelicioManzo : RT @aldotorchiaro: Rivelazione al @Riformista del braccio destro di Di Maio, sen. @enzopresutto_ . Svela asse tra Conte e Salvini per far c… - colellapao : @di_reddito Che non mi paiono peggio di Salvini conte e di Maio oppure di conte Provenzano e Orlando -