mumorini : #Fanfulla #Lodi #eroe #patria #Lecce NEMO PROPHETA IN PATRIA. @ Centro Storico di Lecce - lifestyleblogit : Centro Nemo Napoli, salpa a vela 'Anima libera' per malattie neuromuscolari - - arcureo : @Bouvet_Nemo @Memix1968 Anni fa sul Mattino di PD era uscito un articolo su una coppia che non aveva quasi nessuna… - Vinc1955 : FARE SPORT MIGLIORA LA QUALITA' DI VITA E SVILUPPA BENESSERE -

L'esperienza "Anima Libera" è promossa dalClinicoNapoli, attivo dal 2020 presso l'Ospedale Monaldi, in collaborazione con il Club Nautico della Vela: il via al Borgo ...Si tratta di un progetto pilota " spiega ilclinicoin una nota - pensato per affiancare la presa in carico psicologica e riabilitativa dei pazienti delattraverso una nuova ...Quando il sapore del mare si unisce al desiderio di scoprire, nascono percorsi nuovi come il progetto in barca a vela “Anima Libera”, che ha preso il largo oggi dal molo di Napoli. Un’esperienza dedic ...Un'esperienza dedicata alle persone con malattie neuromuscolari, come la Sla, la Sma e le distrofie muscolari, promossa dal Centro Clinico NeMO Napoli, attivo dal 2020 presso l'Ospedale Monaldi, in ...