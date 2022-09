Caterina Balivo: «Vi aspetto su La7 con il game show Lingo» (Di mercoledì 7 settembre 2022) C’è un po’ di Scarabeo, un pizzico di Paroliamo e di Ruzzle, qualcosa dello storico programma Rai Parola mia. Ma c’è anche tanto di più e di nuovo in Lingo – Parole in gioco, il game show per tutti che dal 12 sarà su La7 alle 18.50, dal lunedì al sabato. A condurlo è una donna in gamba, che per tanto tempo è stata il volto del Daytime in Rai: Caterina Balivo, 42 anni, due figli, tanta esperienza e tanta grinta nell’affrontare il nuovo appuntamento. Assente dalla tv per due anni, dalla pandemia in poi, Caterina Balivo è rientrata al lavoro con entusiasmo e ora dice: «Vi aspetto su La7 con il nuovo game show Lingo». Caterina Balivo, 42 anni: «Vi ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 settembre 2022) C’è un po’ di Scarabeo, un pizzico di Paroliamo e di Ruzzle, qualcosa dello storico programma Rai Parola mia. Ma c’è anche tanto di più e di nuovo in– Parole in gioco, ilper tutti che dal 12 sarà su La7 alle 18.50, dal lunedì al sabato. A condurlo è una donna in gamba, che per tanto tempo è stata il volto del Daytime in Rai:, 42 anni, due figli, tanta esperienza e tanta grinta nell’affrontare il nuovo appuntamento. Assente dalla tv per due anni, dalla pandemia in poi,è rientrata al lavoro con entusiasmo e ora dice: «Visu La7 con il nuovo»., 42 anni: «Vi ...

infoitcultura : Come funziona Lingo, il nuovo programma di Caterina Balivo - infoitcultura : “Lingo – Parole in gioco”: il nuovo programma di Caterina Balivo - infoitcultura : Primo giorno di scuola per i figli di Caterina Balivo - infoitcultura : Caterina Balivo, “Tradimento? Ricevuto e commesso”. Una confessione disarmante - infoitcultura : Caterina Balivo, stroncata davanti a tutti -