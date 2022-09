Borsa: Milano cede ( - 0,7%) con Europa, giù Tim, ok Ferragamo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono deboli le Borse europee alla vigilia della riunione dell Bce dalla quale si attende un rialzo dei tassi pari almeno allo 0,5% per tenere sotto controllo l'inflazione. Londra guida i cali ( - 1,06%... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono deboli le Borse europee alla vigilia della riunione dell Bce dalla quale si attende un rialzo dei tassi pari almeno allo 0,5% per tenere sotto controllo l'inflazione. Londra guida i cali ( - 1,06%...

Piazza Affari in flessione con le altre Borse europee In questa pessima giornata per la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. I più forti ribassi si verificano su Amplifon , che continua la seduta con - 2,17%. Si ... Partenza in rosso per Milano e le piazze europee Avvio negativo, come previsto, per le principali borse del Vecchio Continente e per Piazza Affari. A tenere banco ancora la questione energetica. Cresce l'attesa, intanto, per la riunione del board ... Agenzia ANSA Borsa: listini ancora in balia delle banche centrali, Milano -0,7% (RCO) Domani la stretta Bce, attesa per la Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 set - Borse ancora in balia delle mosse delle banche centrali: la prospettiva sempre piu' concreta di un nuovo rial ... Borsa Milano oggi 7 settembre: Ftse Mib e le piazze europee in rosso La seduta di Milano di oggi, 7 settembre, parte in rosso come le altre principali piazze europee. Il listino milanese non aggancia i 24.000 punti e lo spread si attesta sui 235 punti circa. In questa pessima giornata per ladi, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. I più forti ribassi si verificano su Amplifon , che continua la seduta con - 2,17%. Si ...Avvio negativo, come previsto, per le principali borse del Vecchio Continente e per Piazza Affari. A tenere banco ancora la questione energetica. Cresce l'attesa, intanto, per la riunione del board ... Borsa: Milano chiude piatta Domani la stretta Bce, attesa per la Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 set - Borse ancora in balia delle mosse delle banche centrali: la prospettiva sempre piu' concreta di un nuovo rial ...La seduta di Milano di oggi, 7 settembre, parte in rosso come le altre principali piazze europee. Il listino milanese non aggancia i 24.000 punti e lo spread si attesta sui 235 punti circa.