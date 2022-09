Ascolti TV | Martedì 6 settembre 2022. In 5 mln per PSG-Juventus (26.9%). Fuori dal Coro 6%, DiMartedì 5.9%, #CartaBianca 4.5%. Pechino Express su TV8 parte dal 4% (Di mercoledì 7 settembre 2022) PSG-Juventus Nella serata di ieri, Martedì 6 settembre 2022, su Rai1 Nessuno mi può Giudicare ha conquistato 1.890.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale 5 il match di Champions League PSG-Juventus ha raccolto davanti al video 5.055.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Rai2 la replica di Un’Ora Sola vi Vorrei ha interessato 694.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Sulle Ali dell’Avventura ha catturato l’attenzione di 871.000 spettatori (5%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 696.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 804.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 954.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 7 settembre 2022) PSG-Nella serata di ieri,, su Rai1 Nessuno mi può Giudicare ha conquistato 1.890.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale 5 il match di Champions League PSG-ha raccolto davanti al video 5.055.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Rai2 la replica di Un’Ora Sola vi Vorrei ha interessato 694.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Sulle Ali dell’Avventura ha catturato l’attenzione di 871.000 spettatori (5%). Su Rai3ha raccolto davanti al video 696.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4daltotalizza un a.m. di 804.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Diha registrato 954.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 ...

