Youth League 2022/23: pareggio all’esordio per Salisburgo e Milan, termina 1-1 (Di martedì 6 settembre 2022) Una rete per parte tra Salisburgo e Milan, nel match valevole per la prima giornata dei gironi di Youth League 2022/23. La formazione rossonera trova subito il vantaggio ad inizio frazione, grazie al rigore concesso dall’arbitro di gara per fallo di Krumrey su Cuenca. Dagli undici metri si presenta Coubis che non sbaglia e firma il primo vantaggio. Al 37esimo è ancora la squadra Milanese a sfiorare la rete, questa volta è Gala a deviare un pallone che sbatte sul palo più lungo della porta. Anche la ripresa viene gestita dai ragazzi di mister Abate. Al 50esimo un’altra occasione persa, vieta la rete del raddoppio, permettendo subito dopo agli avversari di ritrovare la partita. Berki entra bene in area e trova Konate che deve solo appoggiare in porta. Sul finale sono numerose le ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Una rete per parte tra, nel match valevole per la prima giornata dei gironi di/23. La formazione rossonera trova subito il vantaggio ad inizio frazione, grazie al rigore concesso dall’arbitro di gara per fallo di Krumrey su Cuenca. Dagli undici metri si presenta Coubis che non sbaglia e firma il primo vantaggio. Al 37esimo è ancora la squadraese a sfiorare la rete, questa volta è Gala a deviare un pallone che sbatte sul palo più lungo della porta. Anche la ripresa viene gestita dai ragazzi di mister Abate. Al 50esimo un’altra occasione persa, vieta la rete del raddoppio, permettendo subito dopo agli avversari di ritrovare la partita. Berki entra bene in area e trova Konate che deve solo appoggiare in porta. Sul finale sono numerose le ...

acmilanyouth : ?? Risultato finale ?? Il Salisburgo la riequilibra nella ripresa, il #MilanPrimavera al debutto conquista un buon pu… - acmilanyouth : ?? Stadion Grödig Il #MilanPrimavera scende in campo alle 15.00 per il debutto in Youth League ?? ?? #SalzburgMilan sa… - forumJuventus : TS: 'Youth League. PSG- Juventus U19, oggi ore 14. I bianconeri mettono in vetrina il talento soffiato proprio al… - Norbe__10 : @Ficcanaso10 No così, stima che stai guardando la Youth League. Quanto poco lavori madonna - DIRETTADCM : Inizia male il percorso della Juventus in Youth League ?? #YouthLeague #PSGJUV -