Walid Cheddira, intervista esclusiva allo 'scopritore' Cossu (Di martedì 6 settembre 2022) Sotto il segno del Walid Nazionale. Il giovane attaccante del Bari (serie B) Walid Cheddira (nato a Loreto) sta attirando su di sé le attenzioni del grande calcio. Grazie al doppio passaporto, potrebbe essere convocato da Mancini nella Nazionale Azzurra. Ma anche dal Marocco che si sta preparando al Mondiale 2022 in Qatar. Con ben 8 gol realizzate, 5 in Coppa Italia e 3 in campionato, in questo avvio di stagione 'Walo' è attualmente in cima alla speciale graduatoria dei bomber tra Serie A e B. Il goleador di Loreto (detto 'Ualino', ovvero Pasqualino in barese) ha vestito nella stagione 2018-19 la maglia della Sangiustese (serie D) con 38 presenze e 10 gol all'attivo. Quell'anno, a Monte San Giusto, il ds del club era Alessandro Cossu. Cossu, oggi Direttore Generale del Porto Sant'Elpidio in Eccellenza, ...

