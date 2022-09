Walid Cheddira, il Bari sogna col bomber d’Italia (Di martedì 6 settembre 2022) Nessuno come lui. Un vero Re d’Italia. Un bomber unico. Il giovane attaccante del Bari (serie B) Walid Cheddira (nato a Loreto, in provincia di Ancona) sta attirando su di sé le attenzioni del grande calcio. Con ben 8 gol realizzate in questo avvio di stagione (l’ultima pochi giorni fa nel 2-2 tra Bari e Spal), ‘Walo’ è in cima alla speciale graduatoria dei bomber tra Serie A e B. Il Bari, club che milita in serie B e che ha tanta ambizione, per questo storico traguardo in classifica, ha voluto celebrare Walid Cheddira sui social network. “@walo 98 is on Fire. Con 8 gol all’attivo è il capocannoniere del calcio professionistico italiano in questo avvio di stagione”. IL ‘WALO’ DEL Bari – In molti si ... Leggi su danielebartocciblog (Di martedì 6 settembre 2022) Nessuno come lui. Un vero Re. Ununico. Il giovane attaccante del(serie B)(nato a Loreto, in provincia di Ancona) sta attirando su di sé le attenzioni del grande calcio. Con ben 8 gol realizzate in questo avvio di stagione (l’ultima pochi giorni fa nel 2-2 trae Spal), ‘Walo’ è in cima alla speciale graduatoria deitra Serie A e B. Il, club che milita in serie B e che ha tanta ambizione, per questo storico traguardo in classifica, ha voluto celebraresui social network. “@walo 98 is on Fire. Con 8 gol all’attivo è il capocannoniere del calcio professionistico italiano in questo avvio di stagione”. IL ‘WALO’ DEL– In molti si ...

