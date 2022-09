US Open 2022, Jannik Sinner è rimasto in campo più ore di Carlos Alcaraz: un piccolo vantaggio per lo spagnolo (Di martedì 6 settembre 2022) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nei quarti di finale degli US Open 2022. Il tennista italiano è riuscito a spuntarla contro Ilya Ivashka al quinto set, rimontando da 1-3 nella frazione decisiva. Lo spagnolo ha invece dovuto affrontare la maratona con Marin Cilic, chiudendo i conti nel quinto parziale dopo un’accesa battaglia. Si preannuncia un confronto particolarmente intenso e appassionante: l’azzurro ha vinto gli ultimi due precedenti (ottavo di finale a Wimbledon e finale al torneo ATP 250 di Umago) e sogna il grandioso colpaccio, l’iberico vuole la rivincita di lusso. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra lo statunitense Tiafoe e il russo Rublev. Jannik Sinner ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022)si affronteranno nei quarti di finale degli US. Il tennista italiano è riuscito a spuntarla contro Ilya Ivashka al quinto set, rimontando da 1-3 nella frazione decisiva. Loha invece dovuto affrontare la maratona con Marin Cilic, chiudendo i conti nel quinto parziale dopo un’accesa battaglia. Si preannuncia un confronto particolarmente intenso e appassionante: l’azzurro ha vinto gli ultimi due precedenti (ottavo di finale a Wimbledon e finale al torneo ATP 250 di Umago) e sogna il grandioso colpaccio, l’iberico vuole la rivincita di lusso. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra lo statunitense Tiafoe e il russo Rublev....

DavidPuente : Ecco come i sostenitori dell'idrossiclorochina (alcuni attualmente candidati al Parlamento) stanno cercando di rifa… - DavidPuente : In che modo il @Mov5Stelle intende finanziare il riscatto gratuito della laurea? Nel programma non lo spiega Artic… - Open_gol : Papà di Alba da cinque anni, l'assessore al Welfare di Napoli ha spiegato a Open come affronterebbe il tema delle a… - AleRBW : RT @blusewillis1: La leggenda è tornata agli US Open 2022 - TennisWorldit : Us Open - Sinner soffre ma va. Due italiani ai quarti e sfida di lusso con Alcaraz: Sinner e Alcaraz con tempi e mo… -