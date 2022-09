Uno strano odore sul litorale di Anzio: era un cadavere in stato di decomposizione (Di martedì 6 settembre 2022) Un cadavere in stato di decomposizione trovato dentro una baracca sul litorale romano. E’ mistero sulle cause del decesso. Una passeggiata sul litorale romano si è trasformata in un giallo. Insospettiti da uno strano odore alcuni passanti hanno chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine che hanno trovato un cadavere in stato di decomposizione. ANSA/ TATIANA /archivioIl rinvenimento del corpo ha avuto luogo ad Anzio, località balneare in provincia di Roma. Nessuno avrebbe potuto immaginare che lo strano odore proveniente da una baracca fosse causato dal corpo di un uomo. Non sono ancora state chiarite le cause del decesso anche se, da quanto emerso ... Leggi su formatonews (Di martedì 6 settembre 2022) Uninditrovato dentro una baracca sulromano. E’ mistero sulle cause del decesso. Una passeggiata sulromano si è trasformata in un giallo. Insospettiti da unoalcuni passanti hanno chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine che hanno trovato unindi. ANSA/ TATIANA /archivioIl rinvenimento del corpo ha avuto luogo ad, località balneare in provincia di Roma. Nessuno avrebbe potuto immaginare che loproveniente da una baracca fosse causato dal corpo di un uomo. Non sono ancora state chiarite le cause del decesso anche se, da quanto emerso ...

