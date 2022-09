Suicidio Alessandro: l'ex fidanzata la regista degli insulti e minacce al tredicenne (Di martedì 6 settembre 2022) Ci sono anche due ragazze nel gruppo dei sei giovanissimi, 4 minorenni e due maggiorenni, indagati per la morte di Alessandro, il tredicenne di Gragnano precipitato dalla finestra della sua abitazione ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 settembre 2022) Ci sono anche due ragazze nel gruppo dei sei giovanissimi, 4 minorenni e due maggiorenni, indagati per la morte di, ildi Gragnano precipitato dalla finestra della sua abitazione ...

lastknight : Alessandro, 13 anni, a Gragnano in provincia di Napoli si è tolto la vita perché era un 'coniglio', secondo un Uffi… - Agenzia_Ansa : Cinque minorenni e un maggiorenne identificati come i presunti autori dei messaggi di insulti e minacce inviati sul… - NichiVendola : Il suicidio di un ragazzino di 13 anni commentato da un ufficiale dei carabinieri: “se allevi conigli non puoi pre… - bizcommunityit : Gragnano, il suicidio di Alessandro a 13 anni: tra gli indagati anche due ragazze - hibericus3 : RT @Antonio13869142: #Alessandro giù dal balcone a 13 anni, minacce in chat: 'Ti devi uccidere' È successo a #Gragnano (NA) Il ragazzino… -