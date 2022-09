Serie B, giornata 4: pro e contro all’insegna del gol (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo le prime quattro gare – e ben dodici punti a disposizione – il campionato cadetto vede già una lotta per ogni reparto della classifica: piani alti, zona grigia e retrocessione. Ecco i pro e contro della giornata 4 di Serie B, con Genoa e Parma che hanno dato spettacolo dividendosi la posta in palio. Male invece Ascoli e Cittadella senza reti, Sudtirol al primo successo nel campionato cadetto e buona partenza del Bari, neopromossa coraggiosa. Serie B, pro e contro della giornata 4 Una classifica ancora corta e non delineata, con Reggina, Frosinone e Brescia che si contendono il primo posto a quota 9 punti, sopra di appena un punto su diverse compagini. Nessun club a secco di punti, con Perugia e Pisa a quota 1, a causa di una partenza davvero negativa, pensando anche all’ultima ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo le prime quattro gare – e ben dodici punti a disposizione – il campionato cadetto vede già una lotta per ogni reparto della classifica: piani alti, zona grigia e retrocessione. Ecco i pro edella4 diB, con Genoa e Parma che hanno dato spettacolo dividendosi la posta in palio. Male invece Ascoli e Cittadella senza reti, Sudtirol al primo successo nel campionato cadetto e buona partenza del Bari, neopromossa coraggiosa.B, pro edella4 Una classifica ancora corta e non delineata, con Reggina, Frosinone e Brescia che si contendono il primo posto a quota 9 punti, sopra di appena un punto su diverse compagini. Nessun club a secco di punti, con Perugia e Pisa a quota 1, a causa di una partenza davvero negativa, pensando anche all’ultima ...

sandrogozi : In #Europa c’è chi sta con #Macron e chi come te sta con #Hidalgo e con #Melenchon C’è chi fa riforme serie e crea… - SkySport : MONZA-ATALANTA 0-2 Risultato finale ? ? #Hojlund (57') ? aut. #Marlon (65') ? SERIE A - 5^ giornata ??… - SkySport : TORINO-LECCE 1-0 Risultato finale ? ? #Vlasic (40') ? SERIE A - 5^ giornata ?? - Diego31883 : RT @GoalItalia: Maignan, Tonali e Leao mattatori nel derby ?? ?? Kim-Kvaratskhelia, l'oro di Napoli ?? Udogie e Pereyra lanciano l'Udinese… - spalferrara : Oggi alle ore 16.00 parte la prevendita libera per l'incontro #SPALVenezia Tutte le info: ???… -