Rigorini, la svolta c'è ma non si vede

Corriere dello Sport

Quest'anno, l'ordine dato da Rocchi, il designatore che piace alla Federcalcio che piace, è stato perentorio: " Non voglio più vedere i...Laarbitrale, però, non riguarda il VAR, bensì un rovesciamento di almeno 180° nella ... per invertire la rotta: ora 'penalty' lampanti diventanoe passano in cavalleria. Ma, se ... Rigorini, la svolta c’è ma non si vede Sognare non costa nulla. Ognuno di noi ne ha uno, di sogno, in fondo al cuore. Quello alla voce designatore si chiama uniformità di giudizio, che pure detta così lascia il tempo che trova. Perché - e ...Leandro Paredes potrebbe giocare titolare con Miretti e Rabiot, apparsi positivi contro lo Spezia con un turno di riposo per Locatelli. Massimiliano Allegri ha dei dubbi in vista della sfida di Firenz ...