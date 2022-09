Quante posizioni guadagna Jannik Sinner in classifica ATP agli US Open? Top10 vicina, proiezioni ranking (Di martedì 6 settembre 2022) Jannik Sinner, ancora una volta senza brillare, si è qualificato per i quarti di finale degli US Open 2022. Ci ha impiegato quasi 4 ore, 3h48? per la precisione, per venire a capo del bielorusso Ilya Ivashka, 28enne n.73 del mondo. Ma ormai lo abbiamo imparato: i nostri portacolori possono battere, ma anche perdere con chiunque. Sin qui l’altoatesino non ha mai veramente vinto un match in scioltezza, nonostante abbia affrontato tutti avversari abbondantemente più indietro in classifica. Ad ogni modo, l’azzurro è diventato il tennista più giovane dai tempi di Novak Djokovic (era il 2007) a raggiungere i quarti di finale in tutti i tornei dello Slam. Un risultato che comporta anche un deciso passo avanti in classifica, con la Top10 tornata ormai ad un passo. Quante ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022), ancora una volta senza brillare, si è qualificato per i quarti di finale degli US2022. Ci ha impiegato quasi 4 ore, 3h48? per la precisione, per venire a capo del bielorusso Ilya Ivashka, 28enne n.73 del mondo. Ma ormai lo abbiamo imparato: i nostri portacolori possono battere, ma anche perdere con chiunque. Sin qui l’altoatesino non ha mai veramente vinto un match in scioltezza, nonostante abbia affrontato tutti avversari abbondantemente più indietro in. Ad ogni modo, l’azzurro è diventato il tennista più giovane dai tempi di Novak Djokovic (era il 2007) a raggiungere i quarti di finale in tutti i tornei dello Slam. Un risultato che comporta anche un deciso passo avanti in, con latornata ormai ad un passo....

quietnesslover : Vorrei dire alla mia amica che per quanto io sia contenta per lei non mi interessa sapere tutti i dettagli di quant… - matheuscomunica : @SmilexTech Sai già quante posizioni perderà? Fine di grid? - MaliceCallas : Chissà quante volte ho fatto violenza ai miei partner perché ho osato dire che in certe posizioni, pur avendo loro… - sagaarttora : @sonoViolet È letteralmente la fase infantile in cui una si arrende dopo aver fatto il pieno di cultura dello stupr… - deu2mod : @ChristineSophi Ci pensi girarlo sulla stazione orbitale in a gravitá zero..quante posizioni nuove si potrebbero fa… -