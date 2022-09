Psg-Juventus stasera in tv in chiaro? Canale, orario e streaming Champions League 2022/2023 (Di martedì 6 settembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Psg-Juventus, match che inaugurerà la fase a gironi della Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 6 settembre nella cornice del Parco dei Principi. Entrambe le squadre vogliono partire col piede giusto e vanno a caccia di punti in vista dell’obiettivo qualificazione alla fase a eliminazione diretta. I francesi ovviamente partono favoriti, ma la squadra di Allegri non vorrà limitarsi a fare da comparsa. La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Sarà tuttavia trasmessa anche in chiaro in tv su Canale 5 e visibile in streaming sulla piattaforma di Mediaset. ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Psg-, match che inaugurerà la fase a gironi della. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 6 settembre nella cornice del Parco dei Principi. Entrambe le squadre vogliono partire col piede giusto e vanno a caccia di punti in vista dell’obiettivo qualificazione alla fase a eliminazione diretta. I francesi ovviamente partono favoriti, ma la squadra di Allegri non vorrà limitarsi a fare da comparsa. La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Sarà tuttavia trasmessa anche inin tv su5 e visibile insulla piattaforma di Mediaset. ...

