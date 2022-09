Psg - Juve 2 - 1: tabellino, statistiche e marcatori (Di martedì 6 settembre 2022) PARIGI - Inizia nel peggiore dei modi l'avventura della Juve di Max Allegri in Champions League. I bianconeri vengono infatti superati dal Psg per (2 - 1). Doppio vantaggio parigino con Mbappè nel ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 settembre 2022) PARIGI - Inizia nel peggiore dei modi l'avventura delladi Max Allegri in Champions League. I bianconeri vengono infatti superati dal Psg per (2 - 1). Doppio vantaggio parigino con Mbappè nel ...

romeoagresti : Dalla #Continassa: la #Juve si prepara per il #PSG // Juve prepare to face PSG ?????? - cmdotcom : Altro che calcio del popolo, il #Psg di #AlKhelaifi fa spogliare i tifosi della #Juve! - JuventusFCYouth : Recap della sfida di @UEFAYouthLeague ???? ?? - junews24com : Verratti a Mediaset: «Sapevamo che non sarebbe stato facile. Con Galtier...» - - BeatriceLanzon1 : RT @_Morik92_: Il secondo tempo coraggioso e deciso deve servire da monito per la stagione, era la risposta che questa #Juve doveva cercare… -