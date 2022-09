Piante di cannabis in un terreno e 51 chili di marijuana in un magazzino: condannato 59enne, due persone assolte (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due anni e sei mesi di reclusione, più 6mila euro di multa per il pagamento delle spese di giustizia, nei confronti di Giovanni Rosiello (avvocato Ettore Marcarelli), il 59enne di Frasso Telesino finito agli arresti ad ottobre del 2021 in un’operazione antidroga della Guardia di Finanza di Solopaca. L’uomo, insieme ad altre due persone, Giuliano Caputo (avvocato Alessandro Della Ratta), 51 anni, e Aldo Truocchio (avvocato Ettore Marcarelli), 52 anni, di Sant’Agata de’ Goti, fu beccato dai militari in un terreno, ad estirpare 40 Piante di canapa indiana (24 chilogrammi), che aveva successivamente riposto in alcuni sacchi poi sistemati a bordo di una Seat Ibiza. Poi all’interno di un magazzino, di proprietà di Roviello, erano state scoperte anche 51 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due anni e sei mesi di reclusione, più 6mila euro di multa per il pagamento delle spese di giustizia, nei confronti di Giovanni Rosiello (avvocato Ettore Marcarelli), ildi Frasso Telesino finito agli arresti ad ottobre del 2021 in un’operazione antidroga della Guardia di Finanza di Solopaca. L’uomo, insieme ad altre due, Giuliano Caputo (avvocato Alessandro Della Ratta), 51 anni, e Aldo Truocchio (avvocato Ettore Marcarelli), 52 anni, di Sant’Agata de’ Goti, fu beccato dai militari in un, ad estirpare 40di canapa indiana (24 chilogrammi), che aveva successivamente riposto in alcuni sacchi poi sistemati a bordo di una Seat Ibiza. Poi all’interno di un, di proprietà di Roviello, erano state scoperte anche 51 ...

