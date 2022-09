Petrolio russo, perché i governi lo monitorano dallo spazio (Di martedì 6 settembre 2022) Il fornitore di immagini satellitari Maxar ha uno strumento chiamato Crow’s Nest, in grado di tracciare le navi che cercano di evitare il rilevamento spegnendo il sistema di identificazione automatica (Ais). Si è rivelato molto utile per impedire alla Russia di contrabbandare il grano ucraino, e potrebbe servire anche per vedere come Mosca muove il suo Petrolio. Bryan Smith, direttore dei prodotti marittimi di Maxar, ha spiegato a Defense One che la tecnica utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere elementi come la velocità e la quantità di moto, in modo da sapere dove puntare il satellite durante i vari check nella rotta. “Il che ci consentirà di mantenere la catena degli spostamenti sotto controllo”, ha dichiarato. Maxar prevede di lanciare anche i primi due satelliti WorldView Legion entro la fine dell’anno, più altri quattro nei mesi successivi. ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022) Il fornitore di immagini satellitari Maxar ha uno strumento chiamato Crow’s Nest, in grado di tracciare le navi che cercano di evitare il rilevamento spegnendo il sistema di identificazione automatica (Ais). Si è rivelato molto utile per impedire alla Russia di contrabbandare il grano ucraino, e potrebbe servire anche per vedere come Mosca muove il suo. Bryan Smith, direttore dei prodotti marittimi di Maxar, ha spiegato a Defense One che la tecnica utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere elementi come la velocità e la quantità di moto, in modo da sapere dove puntare il satellite durante i vari check nella rotta. “Il che ci consentirà di mantenere la catena degli spostamenti sotto controllo”, ha dichiarato. Maxar prevede di lanciare anche i primi due satelliti WorldView Legion entro la fine dell’anno, più altri quattro nei mesi successivi. ...

