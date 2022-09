Permessi umanitari, la Cassazione: “Basta l'intenzione di seria integrazione” (Di martedì 6 settembre 2022) Via libera dalla Cassazione alla concessione dei Permessi di soggiorno per motivi umanitari in favore dei migranti che hanno la "seria intenzione" di integrarsi nel nostro Paese, attestata dallo studio dell'italiano e dallo svolgimento di lavoro anche non stabile. Così la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un cittadino nigeriano al quale la Corte di Appello di Cagliari aveva negato il permesso ritenendo che la frequenza di corsi per imparare la nostra lingua e il contratto di lavoro a tempo determinato non fossero elementi che attestavano il suo radicamento in Italia. La sentenza Per la Suprema Corte "la seria intenzione di integrazione sociale, desumibile da una pluralità di attività, può rilevare ai fini della protezione ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 settembre 2022) Via libera dallaalla concessione deidi soggiorno per motiviin favore dei migranti che hanno la "" di integrarsi nel nostro Paese, attestata dallo studio dell'italiano e dallo svolgimento di lavoro anche non stabile. Così la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un cittadino nigeriano al quale la Corte di Appello di Cagliari aveva negato il permesso ritenendo che la frequenza di corsi per imparare la nostra lingua e il contratto di lavoro a tempo determinato non fossero elementi che attestavano il suo radicamento in Italia. La sentenza Per la Suprema Corte "ladisociale, desumibile da una pluralità di attività, può rilevare ai fini della protezione ...

fattoquotidiano : “Permessi di soggiorno umanitari a stranieri che dimostrino la volontà d’integrarsi”: la Cassazione accoglie il ric… - LaStampa : Cassazione: via libera ai permessi di soggiorno umanitari. Basta la “seria intenzione” di integrarsi nel nostro Pae… - LetiziaQuintas : RT @LetiziaQuintas: Cassazione: via libera ai permessi di soggiorno umanitari. Basta la “seria intenzione” di integrarsi nel nostro Paese h… - LetiziaQuintas : Cassazione: via libera ai permessi di soggiorno umanitari. Basta la “seria intenzione” di integrarsi nel nostro Pae… - LetiziaQuintas : RT @LaStampa: Cassazione: via libera ai permessi di soggiorno umanitari. Basta la “seria intenzione” di integrarsi nel nostro Paese https:/… -