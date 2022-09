Perché Erdogan minaccia ancora la Grecia (Di martedì 6 settembre 2022) La sfida tra Grecia e Turchia sembra destinata a non interrompersi. La tensione tra i due dirimpettai dell’Egeo è ormai una costante degli ultimi anni dei rapporti tra questi due Paesi, caratterizzati anche da scontri di natura diplomatica e da pericolosi incidenti che hanno coinvolto unità delle rispettive flotte. E le ultime parole del presidente InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 6 settembre 2022) La sfida trae Turchia sembra destinata a non interrompersi. La tensione tra i due dirimpettai dell’Egeo è ormai una costante degli ultimi anni dei rapporti tra questi due Paesi, caratterizzati anche da scontri di natura diplomatica e da pericolosi incidenti che hanno coinvolto unità delle rispettive flotte. E le ultime parole del presidente InsideOver.

